Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International до 25 июля Фото: REUTERS.

Министерство финансов США продлило до 25 июля текущего года лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International.

"Разрешение действует до 00.01 по времени Восточного побережья США 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами", - говорится в лицензии.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года американский Минфин продлил лицензию на операции с зарубежными АЗС российской компании "Лукойл" до 29 октября 2026 года.

Напомним, в конце октября 2025 года администрация президента США Дональда Трампа ввела новые антироссийские санкции с обоснованием из-за якобы отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу по Украине. В списке оказались нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерние предприятия.