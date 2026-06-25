Зеленский заявил о 40-дневной операции украинских спецслужб против России Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал старт масштабной спецоперации Службы безопасности Украины, рассчитанной на 40 дней и направленной против Российской Федерации.

«Утвердил Службе 40-дневную операцию», — написал бывший комик в Telegram-канале после встречи с командованием СБУ.

В ответ на действия Киева в Госдуме призвали кардинально пересмотреть подходы к ведению боевых действий. Парламентарий Алексей Чепа заявил, что государства, прибегающие к террористическим методам, обязательно должны получать жесткий и соразмерный ответ. По его мнению, такая позиция необходима для того, чтобы отбить у киевского режима желание наносить удары по российской территории.

Депутат также напомнил, что долгое время Россия проявляла сдержанность и старалась не трогать гражданские объекты, включая мосты и энергосети, чтобы не создавать лишних трудностей для мирных жителей Украины.