В пассажирском самолёте нашли мёртвых крысят: они оказались в неожиданном месте

В пассажирском самолёте случайно нашли мёртвых крысят: они оказались в неожиданном месте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пассажирском лайнере израильской авиакомпании Arkia случился неприятный инцидент: в тележке для напитков экипаж нашел мертвых детенышей крыс. Эта информация появилась в распоряжении немецкого издания Bild.

Происшествие случилось 21 июня во время рейса из Тель-Авива в Грецию. Сразу после посадки в аэропорту назначения бортпроводники обнаружили прозрачный пакет с телами грызунов. Кроме того, одна из стюардесс обратила внимание на следы зубов на одноразовых стаканчиках.

До сих пор остается загадкой, кто именно поместил пакет с крысятами в тележку для обслуживания пассажиров. В авиакомпании Arkia поспешили заверить общественность, что никто из клиентов не пострадал и не контактировал с испорченной посудой. В пресс-службе перевозчика пояснили, что оборудование сразу же отстранили от работы после того, как находка была сделана.

Руководство Arkia возложило вину за случившееся на компанию-поставщика питания. Однако представители поставщика категорически не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что их производство соответствует самым строгим стандартам качества.

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