Врач-невролог с Камчатки Алексей Терешов погиб во время отпуска в Занзибаре

Врач-невролог с Камчатки Алексей Терешов погиб во время отпуска

Заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов погиб во время отпуска в Занзибаре. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Камчатского края.

«За годы работы он был отмечен ведомственными наградами, а главным признанием его труда стали благодарность пациентов и авторитет среди коллег», - сообщает источник.

Уточняется, что инцидент произошел 23 июня. Подробности трагедии не уточняются. На момент смерти Терешову был 41 год. В Минздраве Камчатского края уточнили, что он посвятил почти 17 лет работе в системе здравоохранения, пройдя путь от невролога до заведующего одного из отделений больницы

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