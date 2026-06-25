В Госдуме предложили помечать соцсети профессиональных психологов

Депутат Куринный предложил ввести маркировку страниц психологов с образованием Фото: Shutterstock.

В России следует маркировать аккаунты тех психологов, которые имеютс соответствующее профильное образование. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

- «Инстаграмных* психологов» создание реестра не остановит. Возможно, стоит рассмотреть возможность специальной пометки страниц авторов, которые имеют соответствующее образование», — сказал он.

По данным издания, ранее сенат Казахстана одобрил закон, который позволит лишить практики тысячи так называемых «инстаграмных»* специалистов без дипломов психологов.

Life.ru сообщил, что в России насчитывается свыше 300 тысяч человек, которые проводят психологические консультации, не имея при этом специализированного образования. Большинство таких «специалистов» ограничились лишь двухнедельными курсами.

Ранее 360.ru рассказал, что телефонные мошенники начали применять новую преступную схему — они притворяются методистами или психологами из школы, чтобы выманить у россиян персональные данные.

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