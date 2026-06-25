Если мошенники оформили кредит: адвокат раскрыл порядок действий

Адвокат Гридин: оформленный мошенниками кредит можно аннулировать Фото: EAST NEWS.

В случае, если на человека злоумышленники оформили кредит, то следует действовать оперативно. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Алексей Гридин.

Юрист привел в качестве примера две распространенные схемы. В первом случае мошенники используют скан паспорта, взломанный аккаунт на «Госуслугах» или утечку данных из баз. Жертва узнает о наличии кредита только при наступлении срока платежей или от коллектора. Второй вариант подразумевает, что аферисты под давлением, страхом убедили человека и он сам подтвердил оформление кредита на себя.

Он рекомендовал в этих случаях максимально фиксировать все обстоятельства (скриншоты, СМС, выписки, свидетели), Затем нужно запросить кредитную историю через «Госуслуги» и написать заявление в полицию, получив талон-уведомление.

RT предупредил, что получение СМС об «одобренном кредите» не означает, что на человека уже оформлен кредит, однако игнорировать такие уведомления нельзя. Нельзя переходить по ссылкам, перезванивать по номерам из сообщения и называть какие-либо коды, паспортные данные или сведения о карте.