Совет Евросоюза формально продлил на год экономические санкции против РФ Фото: REUTERS.

Совет Евросоюза формально продлил на год экономические санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении организации.

«Саммит ЕС продлил на год экономические секторальные санкции против России», - сообщает источник.

Уточняется, что продлением антироссийских санкций ЕС реализовал на практике решение саммита объединения от 18-19 июня. В ходе мероприятия в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить основные экономические регистрации в отношении РФ раз в год. Ранее ограничения возобновлялись раз в шесть месяцев.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел дополнительные санкции против России. В список ограничений были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств.