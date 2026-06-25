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НовостиПолитика25 июня 2026 19:39

Депутат Колесник заявил, что Калининград способен защитить себя от сил НАТО

Колесник заявил, что Калининград способен нанести удар по любой европейской столице при необходимости
Семен ЗИМИН
Депутат Колесник заявил, что Калининград способен защитить себя от сил НАТО

Депутат Колесник заявил, что Калининград способен защитить себя от сил НАТО

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что имеющихся в Калининградской области вооружений хватит для отражения любой угрозы со стороны НАТО. По его словам, регион способен в одиночку защитить себя и нанести ракетный удар по любой европейской столице. Слова политика приводит ТАСС.

Парламентарий отметил, что у границ России наращивают группировки силы альянса, в том числе в районе Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что европейские политики сами нагнетают истерию, убеждая себя в мнимой угрозе с российской стороны. Колесник предупредил, что Москва с «большой земли» обязательно поддержит свой западный форпост всей мощью.

Также депутат обратил внимание на размещение в Польше и Литве нескольких эскадрилий истребителей с носителями ядерного оружия. От города Мальборк до границы области — всего 40 км, а от литовского Мариямполе — около 60 км. Он добавил, что Россия не станет отстреливаться из пистолета, а ответит всей силой, если понадобится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы со стороны главы МИД Литвы в адрес Калининградской области — проявление суицидальной паранойи.