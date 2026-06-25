Депутат Колесник заявил, что Калининград способен защитить себя от сил НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что имеющихся в Калининградской области вооружений хватит для отражения любой угрозы со стороны НАТО. По его словам, регион способен в одиночку защитить себя и нанести ракетный удар по любой европейской столице. Слова политика приводит ТАСС.

Парламентарий отметил, что у границ России наращивают группировки силы альянса, в том числе в районе Сувалкского коридора. Он подчеркнул, что европейские политики сами нагнетают истерию, убеждая себя в мнимой угрозе с российской стороны. Колесник предупредил, что Москва с «большой земли» обязательно поддержит свой западный форпост всей мощью.

Также депутат обратил внимание на размещение в Польше и Литве нескольких эскадрилий истребителей с носителями ядерного оружия. От города Мальборк до границы области — всего 40 км, а от литовского Мариямполе — около 60 км. Он добавил, что Россия не станет отстреливаться из пистолета, а ответит всей силой, если понадобится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы со стороны главы МИД Литвы в адрес Калининградской области — проявление суицидальной паранойи.