США выделят 150 млн долларов на ликвидацию последствий землетрясения в Венесуэле Фото: REUTERS.

Власти Соединенных Штатов приняли решение направить Венесуэле 150 миллионов долларов на восстановление после разрушительного землетрясения. Эти средства пойдут на самые неотложные нужды пострадавших регионов, где стихия унесла жизни почти двух сотен человек. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что помощь не ограничится только финансовыми вливаниями. Американские специалисты уже задействованы в поисково-спасательных работах, также организована координационная поддержка и воздушные перевозки для доставки грузов. Отмечается, что деньги будут перечислены через партнерские гуманитарные организации, работающие непосредственно на месте трагедии.

Трагедия, разыгравшаяся накануне вечером, уже признана самой серьезной за последнее столетие в истории страны. По последним данным, которые привел спикер парламента Хорхе Родригес, количество жертв достигло 188 человек. Он также сообщил, что более полутора тысяч граждан получили ранения различной степени тяжести.