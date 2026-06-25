Bloomberg: Италия и Франция не поддержали запрет участникам СВО на въезд в ЕС Фото: REUTERS.

Италия и Франция не поддержали идею о введении запрета для бывших участников специальной военной операции на въезд в страны Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Италия и Франция сомневаются в целесообразности (предложения - прим. ред)», - говорится в материале.

Согласно ситнику, Рим и Париж не против того, чтобы не пускать бывших участников СВО на территорию стран Евросоюза. Однако представители стран выразили опасение, что подобная инициатива может привести к полному запрету на въезд на территорию ЕС для россиян. Италия и Франция предложили реализовать инициативу в формате визовой политики, а не введения санкций.

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия готовит ужесточение визовой политики. Инициатива предусматривает введение критериев для отказа в визах по соображениям безопасности, которые затронут граждан России, Белоруссии и Ирана.