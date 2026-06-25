Россиянам рассказали, чем грозит потеря паспорта

Юрист Хаминский: при утрате паспорта важно немедленно обратиться в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если человек утратил свой паспорт, сразу же надо обращаться в полицию с заявлением. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил юрист Александр Хаминский.

«Это необходимо как для защиты от мошенничества, так и для того, чтобы избежать привлечения к ответственности», — сказал он.

Эксперт напомнил, что за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей. При этом если будет заявлено, что документ был похищен, административной ответственности можно избежать.

По словам юриста, также очень важно зафиксировать факт утери, чтобы снять с себя ответственность, если по вашему паспорту будут оформлены кредиты.

Как отметил RT, если человек продолжает использовать данные потерянного документа, ему грозит штраф. Это квалифицируется как проживание без действительного документа. В этом случае наказание может достигать пяти тысяч рублей.