В Киеве начался пожар после взрывов: столб дыма заметили в разных районах города

Кличко сообщил о возгорании в складском помещении в Киеве после взрывов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве вечером 25 июня объявили воздушную тревогу. В городе прогремел ряд взрывов. После этого в украинской столице заметили возгорание на территории складского помещения. Так сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, пожар разгорелся на объекте в Дарницком районе города. Как пишут местные издания, столб дыма виден из разных частей Киева. О пострадавших информации нет.

"В Дарницком районе произошло возгорание складского помещения", - написал Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве гремят приблизительно с 22:00 по Москве. В городе действует режим беспилотной опасности. О других последствиях, помимо возгорания на объекте, информации не поступало. Известно о минимум двух сериях взрывов, которые произошли в Киеве вечером 25 июня.