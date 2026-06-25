Врач предупредил о смертельной опасности бензина для легких

Врач Борозденко: случайный глоток бензина может вызвать химическую пневмонию Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Случайный глоток бензина может привести к смертельно опасной химической пневмонии, при этом ее первые симптомы нередко появляются через несколько часов. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач Денис Борозденко.

Он уточнил, что главную опасность представляет не сам бензин, который оказался в желудке, а его попадание в дыхательные пути.

По его словам, даже микроскопическая капля горючего в легких может вызвать химический ожог легочной ткани и тяжелое воспаление — химическую пневмонию.

«Химическая пневмония часто становится причиной смерти при отравлении бензином. Она может привести к отеку легких и остановке дыхания», — отметил специалист.

360.ru сообщил, что, выясняя качество топлива, не следует тщательно нюхать бензин, иначе можно отравиться. Неприятный запах, если горючее некачественное, не заметить будет сложно.