Главе СК доложат об обстоятельствах дела о смерти жительницы Крыма: женщина умерла из-за неоказания помощи

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели жительницы Крыма в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи из СУ СК по Крыму и Севастополю разбирают уголовное дело о смерти женщины в больнице. По версии обратившегося лица, жительница полуострова скончалась из-за неоказания помощи. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели женщины. Так пишет информационный центр Следственного комитета в Telegram-канале.

Утверждается, что жительница Крыма нуждалась в экстренной медицинской помощи. Ее госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие. Врачи при этом, согласно словам заявителя, не перевели женщину в реанимацию. Она скончалась на следующий день в больнице после госпитализации.

"Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - сказано в материале.

Между тем в Кузбассе скончался семилетний мальчик, который несколько дней находился в коме после теплового удара. Он провел несколько часов в закрытом автомобиле. Машина стояла на солнце.