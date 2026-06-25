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НовостиВ мире25 июня 2026 22:02

"Двери Америки полностью закрыты": США прекратят принимать обращающихся за политическим убежищем

Белый дом хочет прекратить прием просителей политического убежища
Алина КОЧНЕВА
Белый дом хочет прекратить прием просителей политического убежища

Белый дом хочет прекратить прием просителей политического убежища

Фото: REUTERS.

Американские чиновники намерены полностью прекратить принимать обращающихся за политическим убежищем иностранцев. По словам замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера, соответствующие договоренности уже есть. Он уведомил, что Вашингтон будет переадресовывать такие просьбы к другим странам. Об этом Стивен Миллер сказал в диалоге с журналистами.

Он назвал это решение простым и элегантным. Чиновник также высказался за ужесточение контроля над границей США с Мексикой.

"Двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища", - заявил Стивен Миллер.

Американские власти ранее из-за вспышки Эболы ввели запрет на въезд в страну для некоторых иностранцев. Государство не принимает тех, кто был в ДРК, Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия в Штаты.