Более чем в два раза выросло число регионов с пенсией свыше 30 тысяч: какие субъекты добавились

В РФ за два года число регионов с пенсией свыше 30 тысяч выросло более чем вдвое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России растет количество регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей. За два года число таких субъектов увеличилось не менее чем в два раза. В 2024-м средние пенсии свыше 30 тысяч отмечались в пяти регионах, пишет ТАСС со ссылкой на статистику.

Так, соответствующие выплаты двумя годами ранее фиксировались в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, на Камчатке и Чукотке. Данные актуальны на май 2024 года.

В настоящий момент среднюю пенсию свыше 30 тысяч рублей стали получать жители еще семи регионов. К вышеперечисленным субъектам добавились Карелия, Коми, Ямало-Ненецкий АО, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области, а также Якутия.

В апреле средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан впервые превысил 40 тысяч рублей сразу в двух регионах России. Такие выплаты зафиксировали на Чукотке и в Ненецком автономном округе.