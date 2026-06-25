Минфин США отметил ограничения на операции с Венесуэлой после землетрясения

Минфин США разрешил операции с Венесуэлой до 23 октября для ликвидации последствий землетрясения Фото: Shutterstock.

В Венесуэле случилось мощнейшее землетрясение. Погибли почти 200 человек, около 1000 ранены. Минфин США на этом фоне отменил ограничения на финансовые операции со страной. Санкции не действуют на операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения. Соответствующая информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

В тексте подчеркивается, что определенные финансовые операции с Венесуэлой будут разрешены до 23 октября. Это позволит третьим странам оказать необходимую Каракасу помощь.

Минфин напомнил о действии американских санкций на территории Венесуэлы. С настоящего момента ряд из них сняты по гуманитарным соображениям.

В США подсчитали, что ущерб от землетрясения может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта Венесуэлы. Магнитуду подземных толчков оценили в 7,1 балла. Такое землетрясение считается разрушительным.