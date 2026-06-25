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НовостиВ мире25 июня 2026 23:52

Агрессивный мужчина в Польше напал на медиков и пациентов госпиталя: трое находятся в тяжелом состоянии

Мужчина напал с ножом на людей в госпитале польского города Ястшембе-Здруй
Алина КОЧНЕВА
Мужчина напал с ножом на людей в госпитале

Мужчина напал с ножом на людей в госпитале

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Польше вооруженный ножом мужчина проник в госпиталь и ранил четырех человек. Он напал на медицинское учреждение в городе Ястшембе-Здруй. Трое пострадавших пребывают в тяжелом состоянии. Об этом оповестила пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик в диалоге с журналистами.

Она сообщила, что напавшего удалось задержать. По словам главы госпиталя Артура Плоха, мужчина ранил врача, медсестру и пациенток. На месте ЧП работают сотрудники полиции, уведомил он.

"Самое легкое ранение получила медсестра - у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее", - поделился подробностями Артур Плох.

Месяцем ранее в Польше силовики устроили вооруженную погоню за гражданином Беларуси. Он ехал по автодороге S8 неподалеку от города Сыцув. Водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей. СК проводит проверку.