Профессор Ниланд заявил, что Трамп может передать беседы с Зеленским команде Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп неохотно выходит на контакт с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он может передать эти беседы своей команде. Такое предположение высказал профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд в комментарии РИА Новости.

Эксперт считает, что Дональд Трамп лично может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, президент США не желает контактировать с киевским главарем.

"Трамп выйдет на контакт с президентом Путиным, но, подозреваю, оставит обсуждения с Зеленским другим членам своей команды", - оценил Тимоти Ниланд.

При этом, по версии Die Welt, президент США мог дать особое поручение американским IT-компаниям в конфликте на Украине. Газета отмечает, что Киев якобы получает массовую поддержку от крупных технологических организаций из США на разных уровнях.