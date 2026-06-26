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НовостиВ мире26 июня 2026 0:31

Глава МИД Израиля Саар представит резолюцию о признании геноцида армян

Саар считает признание геноцида армян моральным долгом
Мария ПАНЮТИНА
Глава МИД Израиля Саар представит резолюцию о признании геноцида армян

Глава МИД Израиля Саар представит резолюцию о признании геноцида армян

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что намерен вынести на рассмотрение правительства и парламента проект резолюции об официальном признании геноцида армян в Османской империи.

"На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции официального признания правительством Израиля геноцида армян ", - написал он в социальной сети X.

Саар уточнил, что признание геноцида армян является моральным и историческим долгом. Он добавил, что Израиль должен выступать против отрицания, преуменьшения или искажения исторических фактов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий в XX веке. По его словам, массовая жестокая расправа над беззащитными людьми, которых убивали, ранили и изгоняли из родных мест, потрясла весь мир.