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НовостиОбщество26 июня 2026 1:08

Россиян предупредили о риске потери жилья при договоре пожизненного содержания с иждивением

Юрист Базылев рассказал о рисках договора пожизненного содержания с иждивением
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Коммерческие организации предлагают пенсионерам заключать договоры пожизненного содержания с иждивением, однако такие сделки несут риски для обеих сторон. Об этом "Прайму" заявил юрист Даниил Базылев.

Эксперт уточнил, что пенсионер вправе в любой момент обратиться в суд с требованием расторгнуть договор. Обязанность доказать исполнение условий ложится на плательщика ренты.

Базылев привел пример из практики, когда суд удовлетворил иск пенсионерки о расторжении договора из-за недостатка доказательств со стороны ответчиков, подтверждающих выполнение обязательств.

Юрист добавил, что после государственной регистрации договора в Росреестре пенсионер фактически утрачивает право собственности на жилье, которое переходит к плательщику ренты.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать новую схему, с помощью которой могут лишать пенсионеров квартир. Аферисты через поддельные долговые расписки и судебные решения пытаются добиться обращения взыскания на квартиру.