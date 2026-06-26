В Минздраве рассказали о самых распространенных видах рака у женщин и мужчин

Академик Каприн назвал рак кожи самым распространенным онкозаболеванием Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Рак кожи остается самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Карпин.

"Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи", - сказал врач в интервью РИА Новости.

Карпов уточнил, что среди женщин наиболее часто диагностируется рак молочной железы, а среди мужчин - рак предстательной железы.

Онколог добавил, что у представителей обоих полов к числу наиболее распространенных злокачественных новообразований относится колоректальный рак. Он занимает одно из ведущих мест в структуре смертности.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начали применять персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области. Он получил препарат "Неоонковак" для лечения меланомы кожи.