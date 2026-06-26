Зачем Беларусь упрощает украинцам пропуск к своим грибным местам: как будут действовать пограничники

Беларусь хочет упростить украинцам проход в приграничные леса и болота Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Беларуси прорабатывают возможность предоставления украинцам упрощенного пропуска в приграничные леса и болота. Так у них появится доступ к грибным местам соседа. О решении Минска сообщается в материале пресс-службы местного Государственного пограничного комитета.

Соответствующие шаги предприняты по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Уточняется, что Минск руководствуется принципами дружбы и добрососедства. Пограничники готовы обеспечивать указанный режим, говорится в сообщении. Упрощенный пропуск для граждан Украины планируется организовать на территорию белорусского ландшафтного заказника "Ольманские болота".

Как поясняется, для пересечения границы будут задействованы три пункта: "Мутвица", "Хиничев" и "Селище". В Государственном пограничном комитете Беларуси напомнили, что это уже устоявшаяся практика. Она реализуется с учетом интересов жителей Украины. Информация о принятом решении направлена в Киев.

По словам Александра Лукашенко, белорусские власти смогут проконтролировать каждого человека, который придет с территории Украины с добрыми намерениями для сбора грибов. На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым президент Беларуси отметил, что республика не боится последствий.

"Если украинские власти - они же им запрещают - откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся", - заключил Александр Лукашенко.

ОДКБ между тем заявила об обострении ситуации на границе Украины с Беларусью. Председатель постоянного совета Организации Виктор Васильев подчеркнул, что угрозы со стороны Киева все слышат. Вопрос находится на контроле.

Александр Лукашенко на этом фоне обратился к жителям Гомельской области, граничащей с регионами Украины. Он попросил не волноваться. Как уточнил Александр Лукашенко, в Беларуси есть все необходимое, чтобы защитить граждан от любого агрессора. По версии Минска, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский своими резкими высказываниями пытался заглушить ситуацию с обстрелом автобуса в Брянской области.