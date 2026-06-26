СК взял на контроль ЧП с гибелью жительницы Крыма в больнице: женщине не стали оказывать помощь

Глава СК Бастрыкин заслушает доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одной их больниц Крыма в феврале случилось ЧП. По словам заявителя, местная жительница попала в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Однако врачи не оказали ей экстренную помощь. В результате женщина скончалась на следующий день. В связи с этим возбуждено и расследуется уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад с обстоятельствами смерти жительницы Крыма. Соответствующее уведомление опубликовал информационный центр Следкома в Telegram-канале.

По поступившему обращению, женщину госпитализировали в инфекционное отделение больницы. После необходимых обследований медработники не перевели пациентку в реанимацию и не предприняли мер по оказанию помощи. К ответственности никто не привлечен.

В материале уточняется, что дело рассматривается в главном следственном управлении СК по Республике Крым и Севастополю. Сейчас мероприятия контролируются лично главой Следкома.

"Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - оповестили в информационном центре.

Подобная трагичная история случилась в Дагестане. Мужчина поступил в больницу Дербента с обострением бронхиальной астмы. Когда состояние пациента ухудшилось, его экстренно перевели в реанимацию. Сатурация составляла 40%. Как выяснилось, врачи придерживались неверного плана лечения. По халатности они ввели препараты, которые противопоказаны при острой дыхательной недостаточности. После этого мужчине сделали трахеостомию - искусственное отверстие в трахее. Врачи допустили несколько грубых ошибок, которые стоили пациенту жизни. Родные погибшего написали жалобы в страховую и ТФОМС.

Днем ранее в Москве экстренно госпитализировали известную актрису Марию Порошину. Артистку увезли в больницу после резкого ухудшения самочувствия. Мария Порошина нехорошо почувствовала себя еще несколько дней назад. Сейчас она пребывает в больнице.