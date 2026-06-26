Азаров: Киев не способен бить по глубокому тылу России без Запада Фото: REUTERS.

Киев не способен самостоятельно наносить удары по объектам в глубоком тылу России без поддержки западных стран. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик уточнил, что в реализации подобных операций участвуют американские технологические компании, которые разрабатывают для украинской стороны соответствующие программные решения.

"100% сам киевский режим не способен реализовывать такие программы", - сказал Азаров в интервью ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары по российской инфраструктуре и мирным людям обличают нацистскую суть киевского режима. По его словам, ситуация на передовой идет к точке невозврата для ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Запад спровоцировал и начал конфликт на Украине в феврале 2022 года. Он добавил, что Россия пытается прекратить нынешний кризис.