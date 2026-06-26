В Минюсте призвали пересмотреть систему наказаний в РФ: какие есть нарушения

Замглавы Минюста Федоров указал на несоразмерность наказаний в Уголовном кодексе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уголовном кодексе РФ есть некоторые нарушения принципа соразмерности наказания. Текущую систему необходимо комплексно пересмотреть. На несоразмерность наказаний указал замглавы Минюста РФ Вадим Федоров. Он прокомментировал это несоответствие в рамках Петербургского международного юридического форума.

Замминистра юстиции подчеркнул, что изменения в Уголовном кодексе носят ситуативный характер. По его мнению, базовые принципы соразмерности наказаний не всегда соблюдаются. В результате возникают спорные ситуации.

"Уголовный кодекс содержит иерархически выстроенный перечень видов наказания, однако изменения носят ситуативный характер", - оценил Вадим Федоров.

Он привел показательный пример. Так, в России по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. При этом виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью могут дать максимум 8 лет. Наказание за мошенничество в данном случае оказывается строже. В связи с этим структуре необходимы изменения, добавил замминистра юстиции.

"Нужно комплексно пересмотреть систему наказаний", - констатировал Вадим Федоров.

В России после смены председателя Верховного суда в структуре многое изменилось. Руководство ВС намерено вернуть доверие граждан к судейскому корпусу. Показательна, например, история Елены Дробышевой. Она работала в системе с 1996 года. В апреле 2022-го Елена Дробышева ушла в отставку по собственному желанию. Выяснилось, что годом ранее она вынесла 10 судебных решений, фактически руководя процессами по видеосвязи с пляжного курорта. Все доказательства в этом году оказались обнародованы.

Двумя днями ранее регалий лишили Ризвана Юсупова. Коллегия судей Татарстана приняла решение о его лишении статуса судьи ВС республики в отставке. Поводом стали уголовные дела, возбужденные в отношении членов семьи Ризвана Юсупова. Его супруга Эльвира была признана виновной в сокрытии американского гражданства у двоих детей. Ей назначили штраф в 40 тысяч рублей. Аналогичное обвинение предъявлено и 20-летнему сыну Юсуповых Гаязу.