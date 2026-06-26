В Киеве прогремели серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги

В Киеве прогремело несколько серий взрывов вечером 25 июня. Об этом сообщает местное издание «Страна».

Сначала украинские средства массовой информации и паблики сообщили о взрывах в украинской столице. А спустя всего несколько минут снова при шло сообщение о взрывах в городе.

На тот момент, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Незалежной, в Киеве и большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога.

После этого мэр Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории склада в Дарницком районе. Его назначение не уточняется.

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по складам горючего.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ атаковали объекты ж/д инфраструктуры в Харьковской области с помощью дронов «Герань». В результате ударов локомотивы противника получили повреждения.

МО России неоднократно заявляло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Между тем, согласно сводкам Министерства обороны России за минувшие сутки украинские подразделения под руководством главкома Сырского лишились 1585 боевиков и иностранных наемников. Было также уничтожено 12 единиц бронетехники, включая два американских HMMWV, 12 артиллерийских систем, одна РСЗО «Град» и 76 единиц автомобильной техники.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российские войска поджимают Вооруженные силы Украины на всех участках линии боевого соприкосновения. В ответ боевики Владимира Зеленского запускают дроны, наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Делается это для того, чтобы раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооружённых сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.