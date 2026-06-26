Россиянам объяснили, в каких случаях отпуск нельзя заменить денежной компенсацией

Работник не может получить вместо ежегодного отпуска деньги Фото: REUTERS.

Работник не может заменить денежной компенсацией ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Об этом РИА Новости заявила руководитель одной из кадровых компаний Ирина Котлярова.

"Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил", - сказала эксперт.

Котлярова добавила, что законодательство запрещает заменять денежной компенсацией дополнительные оплачиваемые отпуска беременным женщинам, работникам младше 18 лет и сотрудникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

Ранее KP.RU писал, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска в трех случаях. Сотрудник продолжит работать, если стаж меньше шести месяцев, если отпуск запрашивается вне установленного графика и если заявление подается с последующим увольнением.