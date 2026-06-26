«Они это понимают»: Лукашенко предупредил Украину об изменении качества конфликта, если в него втянут Минск

Лукашенко: конфликт на Украине изменит качество при втягивании в него Минска. Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

В случае, если Белоруссия будет втянута в украинский конфликт, «качество войны изменится». об этом в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Принципиальный разговор белорусский лидер пересказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: Ребята, вы передайте... (Зеленскому - Прим. Ред.): если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», - заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что реакция на это его заявление последовала.

«Кстати, мы получили ответ... они это понимают», - подчеркнул Лукашенко.

Также на встрече с Воробьевым президент Белоруссии отметил, что сейчас Украина стала разменной картой в большой игре. И дело совсем не в Незалежной. Лукашенко добавил, что российская сторона понимает, против кого она участвует в украинском конфликте.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко обратился с очередным призывом к Украине. Президент Белоруссии заявил, что Киеву стоит вернуться за стол переговоров и решать вопросы цивилизованно в ходе конструктивного диалога. Лукашенко также подчеркнул, что Минск продолжает сохранять исключительно миролюбивую позицию и не намерен вступать в конфликт.

Вместе с тем, глава постоянного совета ОДКБ, постоянный председатель РФ при организации Виктор Васильев заявил, что положение на белорусско-украинской границе ухудшается, в первую очередь, из-за возросшей активности украинских дальних беспилотников. Пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой.

При этом белорусские власти решили упростить проход украинцам на территорию республики для сбора грибов. По словам Александра Лукашенко, белорусские власти смогут проконтролировать каждого человека, который придет с территории Украины с добрыми намерениями для сбора грибов. На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым президент Беларуси отметил, что республика не боится последствий.