В МИД осудили молчание США о жизни усыновлённых в стране российских детей: почему нет отчётности

США скрывают данные об усыновлённых российских детях Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При усыновлении детей из России гражданами США предполагалась регулярная отчетность об их жизни. Однако Вашингтон скрывает эти данные. Тенденция только ухудшается. Так заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в диалоге с РИА Новости.

Дипломат осудил молчание США. По его словам, американцы обосновывают сокрытие информации о российских детях стремлением защитить их конфиденциальные данные. Они также объясняют такие нарушения различиями в законах отдельных штатов.

"Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей", - уведомил Григорий Лукьянцев.

Запрет на усыновление российских детей гражданами США действует в РФ с 2013 года. Спустя три года действия данного закона пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал меры успешными. Тогда он сообщил, что Москва не рассматривает возможность отмены запрета.