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НовостиВ мире26 июня 2026 3:41

Депутат ЕП Мулярчик призвал наказать санкциями участников ПМЭФ из Германии

Польский депутат призвал Еврокомиссию ввести санкции против участников ПМЭФ из ЕС
Мария ПАНЮТИНА
Депутат ЕП от Польши Аркадиуш Мулярчик Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Депутат ЕП от Польши Аркадиуш Мулярчик Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

ЕС должен ввести санкций против представителей стран объединения, в частности Германии, участвовавших в ПМЭФ-2026. Об этом заявил депутат ЕП от Польши Аркадиуш Мулярчик.

Соответствующий запрос парламентарий направил в Европейскую комиссию. В документе Мулярчик упомянул шесть немецких участников форума.

Депутат обратил внимание на заявление председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа о необходимости сохранения "экономического моста" между Москвой и Берлином.

По мнению Мулярчика, подобная позиция противоречит санкционной политике ЕС. Он отметил, что около 1,6 тысяч немецких компаний продолжают вести деятельность в России, а их совокупный годовой оборот оценивается примерно в 20 млрд евро.

Ранее KP.RU сообщал, что сотни компаний из ФРГ хотят остаться в РФ, несмотря на санкции. По словам Шеппа, только 4% немецких фирм намерены покинуть российский рынок. Он отмечал, что бизнес не хочет терять свои позиции и рассчитывает на долгосрочную работу.