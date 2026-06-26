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НовостиПолитика26 июня 2026 3:56

Больше 40 боевиков Зеленского у села Цуповка перестали выходить на связь с 19 июня: что произошло

Более 40 солдат ВСУ перестали выходить на связь у Цуповки Харьковской области
Анастасия СУТОРМИНА
Более 40 солдат ВСУ перестали выходить на связь у Цуповки Харьковской области

Более 40 солдат ВСУ перестали выходить на связь у Цуповки Харьковской области

Фото: REUTERS.

Более 40 боевиков ВСУ в районе Цуповки Харьковской области не выходят на связь с 19 июня. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Родные украинских солдат бьют тревогу - они не могут связаться с родными с 19 июня. Именно тогда, уточнили собеседники агентства, российские войска ударили по украинским позициям.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска расширяют буферную зону с противником в Харьковской и Сумской области.

До этого стало известно, что украинские войска сделали укрепленные районы из густонаселенных городов Харьковской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб, отметив также, что ВСУ начали проводить массовую эвакуацию и принудительную мобилизацию жителей в этих местах.