Депутат Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины из-за постоянных платежей Киеву Фото: REUTERS.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предпринял ряд решений, ухудшающих жизнь граждан Германии. При этом Берлин регулярно платит Киеву. Депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер возмутился шагами Фридриха Мерца в пользу Украины. Он написал гневный пост в соцсети Х.

Член "Альтернативы для Германии" назвал Фридриха Мерца "канцлером Украины" из-за постоянных выплат. Депутат считает, что власти на этом не остановятся. По его словам, у Берлина есть "более 100 миллиардов евро немецких денег" на помощь Украине. При этом своим гражданам власти на этом фоне лишь усложняют жизнь.

"Мерц хочет сократить пособия по инвалидности. Мерц хочет повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мерц хочет отменить бесплатное сострахование супруга", - перечислил Маркус-Корнел Фронмайер.

В Европе из-за Киева наблюдается раскол. 25 июня в Гданьске открылась конференция по послевоенному восстановлению Украины. Однако проходила она на фоне политического скандала между Варшавой и Киевом. Италия и Польша, которых не пригласили в Лондон двумя неделями ранее, тоже выглядели не очень любезно на этом фоне. Не удался также саммит ЕС в Брюсселе. По главному вопросу, надо ли вести переговоры с Москвой, лидеры так и не договорились.