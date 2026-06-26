ВС РФ нашли в Новом Донбассе планшеты ВСУ с военной программой «Крапива» Фото: REUTERS.

После освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР российские военные нашли в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал комбат соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Барс.

Кроме того, отметил российский морпех, в руки ВС РФ попали документы, карты, средства связи и электронные устройства.

«Бойцы находили там что-то в опорных пунктах, командных пунктах: документы, карты, планшеты с программой Крапива (система управления войсками - Прим. Ред.)», - рассказал военнослужащий.

Сейчас документы и устройства противника изучают профильные специалисты.

Ранее российские военные обнаружили запрещённые вещества во взятом штурмом опорном пункте ВСУ в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские военные захватили на купянском направлении БМП Bradley с картой военной базы США. Речь шла о национальном учебном центре Форт Ирвин.