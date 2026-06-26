Подросток из Дагестана признался в лжеминировании школ в более чем 100 городах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подросток из Дагестана, который администрировал международное террористическое сетевое сообщество, признался, что он и участники сообщества «заминировали» школы в 100 городах России и странах СНГ. Об этом молодой человек рассказал на видео, распространенном СК РФ.

Telegram-канал сообщества, отметил он, курировали агенты и работники СБУ, которые все проживают на Украине.

Спецслужбы России раскрыли подростковую террористическую сеть

«Хочу добровольно сообщить о совершенных мной преступлениях на территории России и не только. Моя роль заключалась конкретно в администрировании. Я управлял организацией как ее лидер. Изначально [организация] была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться», — сказал молодой человек на видео СК.

Ранее, напомним, сообщалось, что украинские кураторы вербовали подростков для использования их в качестве «живых бомб». В Дагестане удалось поймать создателя целой террористической сети для несовершеннолетних. Сотрудники спецслужб настигли 17-летнего преступника в одном из дворов.

До этого ФСБ России задержала украинского шпиона, которому обещали показать Париж.