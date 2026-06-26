Российским туристам перечислили самые сейсмически опасные направления для отдыха: какие страны попали в список

Турэксперт Ансталь: любимая россиянами Турция - сейсмоопасная страна Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Турэксперт Наталья Ансталь назвала сейсмически опасные мира, где туристы могут столкнуться со стихийным бедствием. В списке оказались многие популярные в россиян страны, в том числе Турция. Она давно признана сейсмически опасным направлением. В целом в список попали регионы Тихоокеанского огненного кольца и Средиземноморья.

- Но наиболее уязвимыми являются такие страны, как Япония, Турция, Филиппины, Китай, Индонезия, западная часть побережья в США, Италия, в России это Камчатка, Курилы, Сахалин, - говорит эксперт Абзацу.

Она подчеркивает, что крайне сложно предсказать данные природные явления, поэтому туристы всегда несут определенные риски.

Находясь рядом с большой водой, не стоит исключать возможность цунами, так как часто эти события сопряжены.

Отправляясь в потенциально опасные регионы, эксперт посоветовала оформлять расширенную медицинскую страховку. Так же стоит заранее загрузить онлайн-карты, ведь в случае стихийного бедствия они могут стать недоступны в режиме онлайн, сохранить номера и адреса посольства своей страны. А еще запастись «тревожны чемоданчиком», где будет все необходимое.

Ранее, в Венесуэле случилось мощное землетрясение. Число погибших возросло до 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения.