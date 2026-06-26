Пленный Белозеров: украинцы ненавидят полк «Шквал» и «Скала» за зверства и пытки Фото: REUTERS.

Простые украинцы «ненавидят» отдельные штурмовые полки «Шквал» и «Скала» за пытки и массовую гибель личного состава. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный боевик полка «Шквал» Сергей Белозеров.

«Все ненавидят Шквал и 425-й Скала. Потому что там людей отправляют на мясо. Почти никто не возвращается. Или пытают», — сказал пленный.

Если кто-то и возвращается с боевых заданий, добавил Белозеров, то это единицы. И те - с ранениями.

Ранее этот же пленный сообщил, что в Запорожской области уничтожен батальон полка «Шквал» ВСУ. По его словам, чуть больше месяца назад им скинули рации. Из переговоров они узнали, что людей в полку почти нет. Только у них в батальоне было около 20 групп по два-три человека, сейчас осталось шесть.