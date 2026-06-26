Повышение тарифов ЖКХ осенью хотят отменить: «Только разоряет граждан» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В РФ предложили отменить повышение тарифов ЖКХ с 1 октября. С соответствующей инициативой выступил депутат Сергей Миронов и его фракция «Справедливая Россия», которая внесла в Госдуму пакет программных предложений. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам парламентария, первый законопроект вводит мораторий на рост тарифов с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Второй запрещает повышать тарифы чаще одного раза в год. Третий предусматривает согласование индексации с Госдумой, при этом тарифы не должны расти выше инфляции.

«Мы вносим пакет поправок, призванный остановить тарифный беспредел в сфере ЖКХ, который не улучшает ситуацию в отрасли, а только разоряет наших граждан», — сказал Миронов.

Политик напомнил, что на 1 октября уже запланировано второе за год повышение тарифов. По его словам, в среднем платежи могут вырасти на 9,9%, но в регионах итоговые цифры могут быть выше из-за местных индексов и допустимых отклонений.

«Правительство прогнозирует, что в среднем платежи вырастут на 9,9 процента, а это уже много и выше официальной инфляции. Но это средний рост в теории. А на деле утверждаются еще индексы для каждого региона, "допустимые отклонения" для муниципалитетов!» — заявил Миронов.

Отдельно глава СР связал ситуацию в ЖКХ с коррупцией. Он предложил заморозить тарифы до проведения масштабного федерального аудита отрасли. По оценке партии, при эффективном госуправлении тарифы можно было бы не повышать, а снизить как минимум на 20%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в 2026 году россиян ждет еще одно повышение платежей за коммунальные услуги. Первый рост на 1,7% уже произошел 1 января из-за повышения НДС, а следующий пересмотр запланирован на 1 октября. По словам депутата, осенняя индексация может оказаться более ощутимой для жителей РФ.