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НовостиВ мире26 июня 2026 6:17

Принц Уильям стал богаче своего отца-короля: состояние наследника престола превысило миллиард фунтов стерлингов

Принц Уильям стал миллиардером и обогнал по состоянию короля Карла
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
Принц Уильям стал миллиардером и обогнал по состоянию короля Карла. Фото: Dinendra Haria/GLOBAL LOOK PRESS

Принц Уильям стал миллиардером и обогнал по состоянию короля Карла. Фото: Dinendra Haria/GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Уильям богаче своего отца, короля Карла. Состояние наследника престола достигло 1,2 млрд фунтов стерлингов. Об этом со ссылкой на отчеты о Суверенном гранте — финансировании из казны, которое используется королевским двором для оплаты официальных обязанностей сообщает Mirror.

Состояние он получил в том числе от герцогства Ланкастер и герцогства Корнуолл, которые принц Уильям унаследовал, став принцем Уэльским. Кроме того, согласно последнему отчету герцогства, в 2025–2026 годах принц получил личный доход в размере 21,6 миллиона фунтов стерлингов.

Для сравнения: личное состояние Чарльза, согласно списку самых богатых людей по версии Sunday Times, составляет 640 миллионов фунтов стерлингов, что на 30 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году.

В декабре прошлого года, напомним, в Британии опубликовали королевский отчет о годовой зарплате принца Уэльского Уильяма, она составила свыше 30 миллионов долларов. Уточнялось, что эта сумма покрывает официальные нужды, благотворительные проекты и личные траты принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей.