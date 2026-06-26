Ночная атака БПЛА ВСУ на регионы России стала самой массированной за год Фото: REUTERS.

В ночь на 26 июня Вооруженные силы Украины предприняли самую масштабную с начала года атаку беспилотниками на российские регионы. Как следует из данных Минобороны России, над территорией страны было сбито и перехвачено 660 БПЛА, что значительно превышает показатели предыдущих рекордных атак.

Предыдущий максимум был зафиксирован 17 мая, когда ПВО уничтожили 556 дронов. 18 мая средства ПВО России отразили налет 555 беспилотников, 6 июня сбили 376 БПЛА, 3 июня – 354, а 10 и 11 июня – 326 и 330 соответственно.

Ранее KP.RU писал, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по Тульской области, в результате чего в Новомосковске повреждены линия электропередачи и промышленное предприятие, а в Щекинском районе ранена местная жительница. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО сбили 84 дрона, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.