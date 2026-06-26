Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 6:41

Ночная атака БПЛА ВСУ на регионы России стала самой массированной за год

В ночь на 26 июня средства ПВО РФ сбили и перехватили 660 беспилотников Киева
Анна АДАМАЙТЕС
Ночная атака БПЛА ВСУ на регионы России стала самой массированной за год

Ночная атака БПЛА ВСУ на регионы России стала самой массированной за год

Фото: REUTERS.

В ночь на 26 июня Вооруженные силы Украины предприняли самую масштабную с начала года атаку беспилотниками на российские регионы. Как следует из данных Минобороны России, над территорией страны было сбито и перехвачено 660 БПЛА, что значительно превышает показатели предыдущих рекордных атак.

Предыдущий максимум был зафиксирован 17 мая, когда ПВО уничтожили 556 дронов. 18 мая средства ПВО России отразили налет 555 беспилотников, 6 июня сбили 376 БПЛА, 3 июня – 354, а 10 и 11 июня – 326 и 330 соответственно.

Ранее KP.RU писал, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по Тульской области, в результате чего в Новомосковске повреждены линия электропередачи и промышленное предприятие, а в Щекинском районе ранена местная жительница. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО сбили 84 дрона, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.