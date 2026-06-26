Текущая волна жары в Европе стала сильнейшей за всю историю наблюдений. Фото: Matteo Nardone/GLOBAL LOOK PRESS

Нынешняя волна жары в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на ученых из консорциума World Weather Attribution (WWA) сообщает Тhe Guardian.

При этом аномально высокие температуры британские ученые связали с накоплением в атмосфере углеродных загрязнителей. Исследователи заявили, что еще в 2003 году такая же аномальная жара, как нынешняя в Европе, была бы на 2 °C прохладнее из-за более низкого уровня глобального потепления в то время. В 1976 году, когда также наблюдалась аномальная жара, было бы на 3,5 °C прохладнее.

«Это самая сильная и продолжительная волна жары, которая когда-либо обрушивалась на столь обширный регион Европы», — заключил доктор Теодор Кипинг, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона и член команды WWA.

Ранее сообщалось, что во Франции побит температурный рекорд на фоне аномальной жары, а в Европе фиксируют сотни смертей.