MWM: Польские наемники все чаще играют ключевую роль в штурмовых отрядах ВСУ Фото: REUTERS.

Польские наемники все чаще играют ключевую роль в штурмовых подразделениях ВСУ. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Как отмечает портал, наличие польских наемников фиксировали сразу на нескольких направлениях. В том числе во время боев за Константиновку в ДНР.

В материале также говорится, что польские формирования уже не первый год участвуют в боевых действиях на стороне Киева. В частности, MWM напоминает о сообщениях польского журналиста Збигнева Парафяновича, который писал о присутствии спецназа его страны на Украине с начала 2022 года.

Кроме того, издание указывает на Польский добровольческий корпус. В мае 2023 года он публично заявлял о своем участии в атаках на Белгородскую область и публиковал видеозаписи. По данным MWM, на кадрах были украинские танки Т-72Б, вертолеты Ми-8 и американские бронемашины Humvee.

Ранее KP.RU писал, что иностранные наемники в рядах ВСУ все чаще жалуются на тяжелое состояние украинских подразделений. По данным ТАСС, в закрытых сообществах они сообщали о массовых болезнях среди личного состава. Сами украинские военные уже прозвали это состояние «чумой» из-за быстрого распространения в окопах.