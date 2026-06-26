Свириденко: на конференции в Гданьске подписаны соглашения на 10 млрд евро. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

На конференции по восстановлению Украины, проходящей в польском Гданьске, подписано 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро. Об этом в Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Завершаю работу на конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске. <…> 160 подписанных в этом году соглашений на сумму более 10 млрд евро», - отметила представительница страны.

На встрече в Анкаре 7-8 июля НАТО намерен анонсировать многомиллиардные оборонные контракты и наращивание производства вооружений. В проекте декларации содержится обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро военной поддержки и пообещать эквивалентную сумму на следующий год.

Ранее KP.RU сообщил, что именно деньги Европы затягивают конфликт на Украине. Президент РФ Владимир Путин отметил, что СВО закончилась бы уже давно, если бы страны Запада не снабжали Киев оружием.