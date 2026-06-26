На Камчатке возбуждено дело о легализации более 712 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, подозреваемой в легализации более 712 миллионов рублей, полученных преступным путем. Об этом говорится в канале ведомства в мессенджере "Макс".

По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год четверо фигурантов похитили более миллиарда рублей, направляя деньги на счета подконтрольных фирм и предпринимателей. Они провели свыше тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три сделки еще на 269 миллионов.

Один из обвиняемых использовал служебное положение. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал KP.RU, ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил двух заведующих отделениями детских больниц за получение денег за лечение несовершеннолетних пациентов, которое должно было проводиться бесплатно по ОМС. Врачам дали 9 лет и 2,5 года колонии.