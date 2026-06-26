Силы ПВО за два часа сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 46 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что перехватывались и уничтожались дроны самолетного типа. Все происходило утром, в период с 07:00 до 09:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Ранее 26 июня Московский регион подвергся атаке украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила 13 дронов, летевших в сторону города. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.