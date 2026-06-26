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НовостиПолитика26 июня 2026 7:17

Силы ПВО за два часа сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над девятью регионами РФ
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за два часа сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО за два часа сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 46 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что перехватывались и уничтожались дроны самолетного типа. Все происходило утром, в период с 07:00 до 09:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Ранее 26 июня Московский регион подвергся атаке украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила 13 дронов, летевших в сторону города. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.