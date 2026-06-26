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НовостиЭкономика26 июня 2026 7:28

В «Газпроме» назвали объем запасов газа в российской Арктике

Миллер: запасы газа в российской Арктике насчитывают 100 трлн кубометров
Анастасия СУТОРМИНА
Миллер: запасы газа в российской Арктике насчитывают 100 трлн кубометров. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Миллер: запасы газа в российской Арктике насчитывают 100 трлн кубометров. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Запасы газа в российской Арктике насчитывают 100 трлн кубометров. Об этом в ходе годового собрания акционеров сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

При этом, добавил глава компании, мировое потребление газа в прошлом году достигло рекордных 4,3 млрд кубометров. Миллер отметил, что «Газпром» является мировым лидером по объему запасов газа.

«Мы ежегодно обеспечиваем необходимые инвестиции в воспроизводство ресурсной базы и планомерно ведем геологоразведку», — сказал он.

Напомним, в январе 2026 года Совет ЕС официально утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Запрет по краткосрочным контрактам на поставки СПГ вступил в силу с 25 апреля текущего года. Полный запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.