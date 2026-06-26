Фигуранты дела о теракте в СИЗО Ростова-на-Дону осуждены на сроки до 29 лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд 26 июня, в пятницу, вынес приговор троим фигурантам уголовного дела о подготовке террористического акта в СИЗО города Ростов-на-Дону в 2024 году. Осужденные приговорены к срокам от 22 до 29 лет лишения свободы.

Дмитрию Папенко* назначено 25 лет, Владимиру Макаренко* - 22 года, Григорию Синченко* придется отсидеть 29 лет.

По данным следствия, в июле 2024 года Папенко*, отбывая наказание в камере следственного изолятора, вовлек граждан Украины Владимира Макаренко* и Григория Синченко* в подготовку теракта в этом учреждении, запланированного на 4 ноября. Злоумышленники намеревались покинуть камеры и совершить поджог здания СИЗО.

Ранее KP.RU писал, что фигуранты уголовного дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году полностью признали свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Согласно материалам следствия, Папенко*, Макаренко* и Синченко* планировали освободить других заключенных.

* – Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга