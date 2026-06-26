Полиция задержала участников группы, создававшей сайты несуществующих банков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала участников группы, которая создавала сайты несуществующих банков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе».

По версии следствия, криминальная схема действовала с 2024 года. Злоумышленники размещали в интернете сайты фиктивных банков и предлагали оформить кредит под низкий процент.

Когда граждане обращались за займом, аферисты убеждали их заранее оплатить дополнительные услуги. Среди них назывались страховка, комиссия, доставка документов или улучшение кредитной истории.

«Деньги перечислялись на подконтрольные фигурантам банковские счета, после чего общение с потерпевшими прекращалось», — сообщила Волк.

Деятельность группы пресекли сотрудники Следственного департамента МВД России, УБК МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Задержаны двое подозреваемых. Во время обысков у них изъяли средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты заключены под стражу, сейчас устанавливаются все соучастники и другие эпизоды противоправной деятельности. Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

Ранее в Москве полицейские задержали участников группы, которые действовали под видом посредников при оформлении кредитов. По данным МВД, они представлялись партнерами известных банков и привлекали клиентов через холодные звонки, интернет-рекламу и публикации в СМИ. От действий мошенников пострадали более 250 человек, общий ущерб оценивался примерно в 20 миллионов рублей.