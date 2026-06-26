МИД КНР: причина мировых кризисов не в Уставе ООН, а в его несоблюдении. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Нынешние международные кризисы происходят не из-за устаревания Устава ООН, а потому что мировой порядок, закрепленный в нем, не соблюдается должным образом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь по случаю Дня Устава ООН.

«Корень различных хаотичных явлений в сегодняшнем мире не в том, что дух Устава устарел, а в том, что установленный Уставом международный порядок не получил эффективной защиты, а базовые нормы международных отношений, отраженные в Уставе, не соблюдаются на практике», — сказал дипломат.

Го Цзякунь отметил, что Пекин всегда соблюдал Устав организации и содействовал его реализации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, ничего надёжнее, чем устав ООН, человечество не придумало. Российский дипломат призвал страны мира оставаться в рамках международного права.

Вместе с тем, Лавров добавил, что к призывам изменить Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений и перечеркнуть Устав Организации Объединенных Наций (ООН) нужно относиться крайне осторожно.