Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае

В районе Северо-Енисейска Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В районе Северо-Енисейска Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, пишет «КП-Красноярск».

На борту вертолета находились девять пассажиров. Все они живы. По предварительным данным, воздушное судно эксплуатировалось компанией «Геликс Аэро». Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасности полетов, а также взяла на контроль поисково-спасательные работы.

Ранее в Красноярском крае произошла трагедия. В ходе сельхозработ крушение потерпел вертолет Ми-2. ЧП произошло днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского. Пилот Ми-2 погиб. Возбуждено уголовное дело.