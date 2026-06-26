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НовостиПроисшествия26 июня 2026 8:25

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае
Мария СПИРИДОНОВА
В районе Северо-Енисейска Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В районе Северо-Енисейска Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В районе Северо-Енисейска Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, пишет «КП-Красноярск».

На борту вертолета находились девять пассажиров. Все они живы. По предварительным данным, воздушное судно эксплуатировалось компанией «Геликс Аэро». Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасности полетов, а также взяла на контроль поисково-спасательные работы.

Ранее в Красноярском крае произошла трагедия. В ходе сельхозработ крушение потерпел вертолет Ми-2. ЧП произошло днем 24 июня вблизи хутора Прикубанского. Пилот Ми-2 погиб. Возбуждено уголовное дело.